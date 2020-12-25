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مرأة

قد تحصل على مناعة دائمة ضد كورونا في هذه الحالة.. تفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:53 م
مناعة فيروس كورونا
مناعة فيروس كورونا
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نهى هجرس
وجد بحث جديد شارك فيه علماء من جامعة كوين ماري بلندن دليلًا على وجود مناعة وقائية لدى الأشخاص حتى أربعة أشهر بعد الإصابة بـ فيروس كورونا خفيفًا او بدون أعراض.

وتحدد الدراسة تحليل استجابات خلايا الأجسام المضادة ووجد الفريق ، الذي يضم باحثين من كوين ماري وإمبريال كوليدج لندن وجامعة كوليدج لندن ، أن 89 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تحليلهم حملوا أجسامًا مضادة معادلة بعد 16-18 أسبوعًا من الإصابة.

وجد الباحثون أن معظمهم يحتوي أيضًا على خلايا T القادرة على التعرف على أجزاء متعددة مختلفة من الفيروس ، لكن الاستجابة لم تستمر دائمًا في تناغم ، حيث أظهر بعض الأفراد مناعة الخلايا التائية ولكن لا يوجد دليل على وجود أجسام مضادة ، والعكس صحيح.

قال جوزيف جيبونز ، مساعد أبحاث ما بعد الدكتوراه في كوين ماري: "تكشف دراستنا عن عدوى السارس- CoV-2 لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيات لندن أنه بعد أربعة أشهر من الإصابة ، يمتلك حوالي 90 بالمائة من الأفراد أجسامًا مضادة تمنع الفيروس، والأمر الأكثر تشجيعًا هو أن 66 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية نرى أن مستويات هذه الأجسام المضادة الواقية مرتفعة وأن هذه الاستجابة القوية للأجسام المضادة تكملها الخلايا التائية التي نراها تتفاعل مع أجزاء مختلفة من الفيروس ".

وهذا يعني أنه إذا كنت مصابًا بالعدوى ، فهناك فرصة جيدة لأن تكون قد طورت أجسامًا مضادة وخلايا تائية قد توفر بعض الحماية إذا واجهت الفيروس مرة أخرى."

منذ بداية الوباء ، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم على فهم كيف يحمينا نظام المناعة لدينا من SARS-CoV-2 ، ومدة استمرار هذه الحماية.

في هذه الدراسة ، أظهر الباحثون أنه في حين أن استجابات الأجسام المضادة الواقية كانت تستكمل عادةً باستجابة الخلايا التائية ، فإن أكثر من نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم أجسام مضادة غير متطابقة واستجابات الخلايا التائية ، ولم ينتجوا استجابة خلية تائية خاصة بالبروتينات الموجودة على السطح الخارجي. طبقة من فيروس SARS-CoV-2.

ووجدوا أيضًا أن استجابات الخلايا التائية تميل إلى أن تكون أعلى في أولئك الذين يعانون من الأعراض التقليدية المحددة لـ COVID-19 ، بينما أدت العدوى عديمة الأعراض إلى مناعة الخلايا التائية الأضعف من العدوى المصحوبة بأعراض ، ولكن استجابات الأجسام المضادة المكافئة.




المصدر medicalxpress
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