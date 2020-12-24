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مرأة

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:30 م
سلاح فيروس كورونا
سلاح فيروس كورونا
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نهى هجرس
بينما يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم حربًا ضد فيروس كورونا ، كما يعمل مختبر بجامعة كولورادو بولدر على أسلحة جديدة لمحاربة تهديد جرثومي مختلف، وهو المد المتصاعد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

قالت كوري ديتويلر، أستاذة البيولوجيا الجزيئية والخلوية والنمائية التي قضت في الدراسة: "إن حالة COVID-19 تعرضنا بالتأكيد لخطر زيادة المقاومة للمضادات الحيوية، لذلك من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نأتي بعلاجات بديلة.

وكشفت ديتويلر وفريقها البحثي عن اكتشافهم الأخير، وهو مركب كيميائي يعمل مع الاستجابة المناعية الفطرية للمضيف لتجاوز الحواجز الخلوية التي تساعد البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية.

يقول المؤلفون، إلى جانب اكتشافاتهم الأخرى المنشورة مؤخرًا ، يمكن أن يؤدي الاكتشاف إلى ترسانة جديدة لمكافحة ما يمكن أن يكون تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

وقال ديتويلر: "إذا لم نحل مشكلة إيجاد مضادات حيوية جديدة أو بطريقة ما نجعل المضادات الحيوية القديمة تعمل مرة أخرى، فسنشهد زيادة حادة في الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية التي اعتقدنا أننا تغلبنا عليها منذ عقود"، "تقدم هذه الدراسة نهجًا جديدًا تمامًا ويمكن أن تشير إلى الطريق نحو عقاقير جديدة تعمل بشكل أفضل ولها آثار جانبية أقل."

وأشارت إلى أن الوباء قد سلط مزيدًا من الضوء على المشكلة، حيث لا يموت العديد من المرضى بسبب الفيروس نفسه ولكن من العدوى البكتيرية الثانوية التي يصعب علاجها.

كما تم تطوير معظم المضادات الحيوية المستخدمة اليوم في الخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين تراجعت شركات الأدوية عن الأبحاث في هذا المجال لصالح مشاريع أكثر ربحية.

تتمركز الورقة الجديدة حول "JD1" ، والذي يبدو أنه فعال بشكل خاص في اختراق ما يعرف باسم "البكتيريا سالبة الجرام".

ولكن على عكس الأدوية الأخرى ، فإن JD1 يستفيد من الهجوم المناعي الأولي للمضيف على هذا الغشاء البكتيري الخارجي ، ثم ينزلق إلى الداخل ويلاحق الغشاء الداخلي أيضًا.

وقال ديتويلر: "هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أنه يمكنك استهداف الغشاء الداخلي للبكتيريا سالبة الجرام من خلال استغلال الاستجابة المناعية الفطرية للمضيف".

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