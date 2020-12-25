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رياضة

طلائع الجيش يفلت من التأخر أمام غزل المحلة مع صافرة نهاية الشوط الأول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:00 م
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي طلائع الجيش وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح غزل المحلة التهديف، فى الدقيقة التاسعة، بعد مراوغةرائعة من هاني عادل لـ حسين السيد وناصر منسي، على يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة عرضية، حاول الحارس محمد بسام تشتيتها، ولكن وصلت لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، فسددها الأخير داخل المرمى.

وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل فى الدقيقة 48 فى نهاية الشوط الأول عن طريق عمرو جمال بعد تنفيذ ركلة كرة مباشرة من الناحية اليسري لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز عمرو جمال علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك على الفور، معلنا هدف التعادل.

وهدد أحمد سمير مرمي غزل المحلة بعد تبادل تمرير الكرة مع ناصر منسي على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس عمرو شعبان تصدى للكرة على مرتين.

وأرسل أحمد سمير كرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة مباشرة من على القائم الأول ولكن ارتطمت بجسد الحارس عمرو شعبان وخرجت خارج الملعب فى الدقيقة 30.
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