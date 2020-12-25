من الانفصال إلى العودة.. تطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد خاصة بعد تردد أنباء حول عودة الثنائى .. وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة .. يستمر تصدر خبر انفصال الفنان الكبيرعن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد خاصة بعد تردد أنباء حول عودة الثنائى .. وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة ..









خلاف عادى أم إنفصال





كشف مصدر مقرب من النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني حقيقة انفصالهما بعد نشر شائعات عدة حول هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال المصدر لـ صدى البلد، إن الثنائي لم ينفصلا، وأن كل ما حدث بينهما "مجرد خلاف عادي".





وأكد أن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني قوية ولن تصل إلى انفصالهما.









خلاف علني بين عمرو دياب ودينا الشربينى في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان.





علم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.





وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.





وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".









حلم الأمومة يطيح بـ دينا الشربينى من جنة عمرو دياب





مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب كشف لـ" صدى البلد" عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني، مؤكدا أنه تصوره الخاص وأنه لم يتحدث مع الهضبة في هذا الأمر الخاص.









وقال المصدر إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.









السبب الثاني، حسب المصدر المقرب من عمرو دياب، أن عمرو دياب سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لـ دينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن.





السبب الثالث، حسب المصدر، أن إنجاب دينا الشربيني سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب رسميا، وهو أمر لم يعلنه عمرو دياب ولا دينا الشربيني، إلا للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا تنشر اسم دينا الشربيني بوصفها زوجة عمرو دياب بسبب عدم إعلانه رسميا.





نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب





لاقى خبر انفصال الفنانة دينا الشربيني عن زوجها النجم عمرو دياب ، اهتمام نجمات الفن والمشاهير اللاتي أعربن عن حبهن لـ "دينا" ودعمهن الشديد لها.





وكانت أولاهن زوجة الفنان احمد الفيشاوي، التي نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وكتبت عليها: "ست البنات وخفيفة الروح، وجميلة الطلة، طيبة قلب واحترام، وبنت جميلة ناعمة، ونجمة وموهوبة من يومها".





من جانبها ، وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة الى دينا الشربيني قائلة:" انت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي .. مخلصة وجدعة - لقيتني عايزة أكتب كده ".





وعلقت الفنانة مادلين طبر على خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني ، وذلك خلال مشاركتها في احدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢.





وقالت مادلين طبر، ان دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب بعض التضحيات ولكن في نفس الوقت قد يواجه عمرو دياب ازمة كبيرة بحصول زوجته السابقة زينة عاشور على نصف ثروته حال زواجه رسميا.





وأشارت مادلين طبر الى انها تتمنى الصلح بين الطرفين لانها احبت كثيرا قصة حبهما والاغاني التي قدمها عمرو دياب لدينا الشربيني مثل برج الحوت ويوم تلات.





هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص





تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تتحدث عن عودة الهضبة عمرو دياب لزوجته الفنانة دينا الشربيني بعد أسابيع من الخلاف والانفصال، وسط أنباء أيضا عن اتفاق الهضبة مع زوجته على إقامة حفل زفاف علني بحضور إعلامي وفني، وذلك بعد تدخل عدد من المشاهير من بينهم نجم شهير.





مصدر مقرب من عمرو دياب نفى لـ صدى البلد هذه الأنباء، مؤكدا أن الخلاف لا يزال قائما، وأن العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منقطعة منذ فترة، ولم يطرأ عليها أي جديد.





كما نفى المصدر توسط أحد لحل هذا الخلاف الزوجي، مؤكدا أن هذه خلافات زوجية، يصعب أن يتدخل فيها أحد، وأن الزوجين وصلا إلى طريق مسدود بالفعل.





كان صدى البلد انفرد بمعرفة سر الخلاف بين الزوجين، وهو الحمل وليس إعلان الزواج الرسمي، حيث أن زواجهما معلن بالفعل لكل أصدقائهما المقربين.