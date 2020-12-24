حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تتحدث عن عودة الهضبة عمرو دياب لزوجته الفنانة دينا الشربيني بعد أسابيع من الخلاف والانفصال، وسط أنباء أيضا عن اتفاق الهضبة مع زوجته على إقامة حفل زفاف علني بحضور إعلامي وفني، وذلك بعد تدخل عدد من المشاهير من بينهم نجم شهير.
مصدر مقرب من عمرو دياب نفى لـ صدى البلد هذه الأنباء، مؤكدا أن الخلاف لا يزال قائما، وأن العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منقطعة منذ فترة، ولم يطرأ عليها أي جديد.
كما نفى المصدر توسط أحد لحل هذا الخلاف الزوجي، مؤكدا أن هذه خلافات زوجية، يصعب أن يتدخل فيها أحد، وأن الزوجين وصلا إلى طريق مسدود بالفعل.
كان صدى البلد انفرد بمعرفة سر الخلاف بين الزوجين، وهو الحمل وليس إعلان الزواج الرسمي، حيث أن زواجهما معلن بالفعل لكل أصدقائهما المقربين.
وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.
مصدر مقرب من عمرو دياب نفى لـ صدى البلد هذه الأنباء، مؤكدا أن الخلاف لا يزال قائما، وأن العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منقطعة منذ فترة، ولم يطرأ عليها أي جديد.
كما نفى المصدر توسط أحد لحل هذا الخلاف الزوجي، مؤكدا أن هذه خلافات زوجية، يصعب أن يتدخل فيها أحد، وأن الزوجين وصلا إلى طريق مسدود بالفعل.
كان صدى البلد انفرد بمعرفة سر الخلاف بين الزوجين، وهو الحمل وليس إعلان الزواج الرسمي، حيث أن زواجهما معلن بالفعل لكل أصدقائهما المقربين.
وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.