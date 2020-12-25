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فن

حقيقة هروب رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:26 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
حرص «صدى البلد» على التواصل مع الفنانة رانيا يوسف، للتأكد من صحة ما تردد من أخبار حول تغيير محل إقامتها مؤخرًا، بسبب الملاحقة القضائية لها جراء تصريحاتها الأخيرة التي أثارت ضجة على إحدى القنوات العراقية. 

ولم تقم رانيا يوسف، بالرد على هذه الأخبار بالتأكيد أو النفي وذلك بعد محاولات منا للتأكد بشكل مباشر من صحة ما تداول عنها. 

يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".

وأثار تصريح رانيا يوسف الجريء، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.

بدوره أعلن المحامي نبيه الوحش، تقدمه و65 محاميًا آخرين، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة رانيا يوسف، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور، على حد وصفه.
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