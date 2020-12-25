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محافظات

محافظ الغربية : غلق 278 مركزًا للدروس الخصوصية فى 4 أيام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:42 م
محافظ الغربية : غلق
محافظ الغربية : غلق 278 مركزًا للدروس الخصوصية فى ٤ أيام
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية غلق وتشميع عدد ٢٧٨ مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام .

كما تم غلق عدد (١٠) مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا ، عدد (٣٧) مركز بحى أول طنطا ، عدد (١٠٠) مركز بحى ثان طنطا ، عدد (٣٨) مركز بالمحلة الكبرى ، عدد (٧) مراكز بالسنطة ، عدد (٩) مراكز بزفتى ، عدد (١٩) مركز بكفرالزيات ، عدد (٣١) مركز بقطور ، عدد (٨) مراكز بسمنود و عدد (١٩) مركز ببسيون.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لغلق أي مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة الطلبة ، وتنفيذًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا  المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بالالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال معاقبة المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.

محافظ الغربية : غلق 278 مركزًا للدروس الخصوصية فى 4 أيام
محافظ الغربية : غلق 278 مركزًا للدروس الخصوصية فى 4 أيام
محافظ الغربية : غلق 278 مركزًا للدروس الخصوصية فى 4 أيام
محافظ الغربية : غلق 278 مركزًا للدروس الخصوصية فى 4 أيام
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