البساط السحري .. محمد عبد الرحمن في كواليس مسرحية هابي نيو يير .. فيديو

نشر محمد عبد الرحمن، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، من كواليس مسرحية «هابي نيو يير» على مسرح شو.





وعلق محمد عبد الرحمن على الفيديو قائلًا: «البساط السحري من كواليس مسرحية #هابي_نيو_يير_بالعربي».



