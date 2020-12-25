ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

البساط السحري .. محمد عبد الرحمن في كواليس مسرحية هابي نيو يير .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:28 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
Advertisements
محمد نحلة
نشر محمد عبد الرحمن، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، من كواليس مسرحية «هابي نيو يير» على مسرح شو.

وعلق محمد عبد الرحمن على الفيديو قائلًا: «البساط السحري من كواليس مسرحية #هابي_نيو_يير_بالعربي». 

ويُفاجئ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بمسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، في الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

ويجسد محمد عبد الرحمن شخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ويتصدر بطولة المسرحية مع محمد عبد الرحمن، كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.

وحصل محمد عبد الرحمن مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens الذي يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي باستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي.

واقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، وهو الرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد عبد الرحمن يروج لـ الخطة العايمة بصورة مع غادة عادل وعلي ربيع.. شاهد

محمد عبد الرحمن يحتفل بفوز مسلسل الألمانية لمكافحة الخواريق بأفضل مسلسل أون لاين

محمد عبد الرحمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

محمد عبد الرحمن يفوز بجائزة أفضل ممثل كوميدي في مهرجان نجم العرب

شاهد.. تعليق محمد عبد الرحمن على حصوله على أفضل ممثل كوميدي بمهرجان نجم العرب

"هابي نيو يير بالعربي" مسرحية جديدة تضم محمد أنور ونجوم الفن.. شاهد

ترشيحاتنا

تطور خطير.. الصحة العالمية تعلن وجود سلالة كورونا الجديدة في 8 دول

الصحة توضح تعليمات لمخالطي مصابي كورونا

الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري

بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

وظائف خالية في هذه المحافظات لجميع المؤهلات .. تفاصيل

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق

بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور