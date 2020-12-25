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محافظات

العثور على 6 جثث جديدة على شواطئ السلوم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:45 م
العثور على 6 جثث
العثور على 6 جثث جديدة على شواطئ السلوم
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أيمن محمود
عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية على عدد من الجثث ألقت بهم أمواج البحر بمدينة السلوم مرجحين أن يكونوا ضحايا الهجرة غير الشرعية.



وفور إخراج الجثث من مياه البحر بالسلوم تم نقلهم  للمستشفى  بسيارات الإسعاف  لمستشفى السلوم  وتحرير المحضر اللازم.

وأكد محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح أنه تم إخراج  6 جثامين لمهاجرين غير شرعيين بالسلوم وذلك بعد غرق أحد المراكب علي السواحل المصرية وتم نقلهم إلي مستشفي السلوم.

وأوضح أنه تم التعرف على هوية الجثامين، وهم "عبد الرحمن فرج صالح 23 سنة من قرية المثاني بمطروح،  ثابت صابر عبد الحليم عبد السلام 33 سنة من الفيوم، حموده صابر فرج عبد الهادي 33 سنة من الفيوم، عاصم فرحات عبد السلام 19 سنة من البحيرة جثة هامدة متحللة، هانى خلف ادريس  35 سنة من  الفيوم " بالإضافة إلي جثة مجهولة الهوية. 
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