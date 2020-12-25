العثور على 6 جثث جديدة على شواطئ السلوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية على عدد من الجثث ألقت بهم أمواج البحر بمدينة السلوم مرجحين أن يكونوا ضحايا الهجرة غير الشرعية.









وفور إخراج الجثث من مياه البحر بالسلوم تم نقلهم للمستشفى بسيارات الإسعاف لمستشفى السلوم وتحرير المحضر اللازم.





وأكد محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح أنه تم إخراج 6 جثامين لمهاجرين غير شرعيين بالسلوم وذلك بعد غرق أحد المراكب علي السواحل المصرية وتم نقلهم إلي مستشفي السلوم.



