محمد الباز: أتحدى أُجَرَاء الإخوان في الإعلام التركي لكشف فساد أردوغان

عرض الإعلامي محمد الباز، تقريرا، بعنوان "حصاد القمح"، الذي يسجل السجل الأسود لأردوغان في 2020، في ملف حقوق الإنسان وممارسة أبشع الجرائم ضدهم.
وعلق "الباز" خلال برنامج "آخر النهر" المذاع على قناة "النهار"، على التقرير، قائلا: "إن التجاوزات التي تحدث في ملف حقوق الإنسان في تركيا أكبر بكثير من أي انتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وقال: الغريب أن كل الأُجَرَاء العاملين بالإعلام لتركي، ويتناولون الشأن المصري، لا يجرأون على تناول أي شيء يخص حقوق الإنسان في تركيا.
وتابع الباز: أتحدى أي من الأُجراء العاملين في إعلام تركيا أن يذكروا أي شيء عن هذ التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.