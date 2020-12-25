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محمد الباز: أتحدى أُجَرَاء الإخوان في الإعلام التركي لكشف فساد أردوغان

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:58 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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إسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز، تقريرا، بعنوان "حصاد القمح"، الذي يسجل السجل الأسود لأردوغان في 2020،  في ملف حقوق الإنسان وممارسة أبشع الجرائم ضدهم. 

وعلق "الباز" خلال برنامج "آخر النهر" المذاع على قناة "النهار"، على التقرير، قائلا: "إن التجاوزات التي تحدث في ملف حقوق الإنسان  في تركيا  أكبر بكثير من أي انتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال: الغريب أن كل الأُجَرَاء العاملين بالإعلام  لتركي، ويتناولون الشأن المصري، لا يجرأون على تناول أي شيء يخص حقوق الإنسان في  تركيا.

وتابع الباز: أتحدى أي من الأُجراء العاملين في إعلام تركيا أن يذكروا أي  شيء عن هذ التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
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