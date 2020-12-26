كوارث وأحداث مدمرة.. أبرز توقعات العرافة الكفيفة بابا فانجا لعام 2021

كشفت تقارير وسائل إعلام دولية عن أهم تنبؤات العرافة الكفيفة ذائعة الصيت "بابا فانجا" للعام الجديد 2021؛ التي نالت شهرة واسعة إثر تنبؤها بأحداث هامة على مستوى العالم أبرزها هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية والـ بريكسيت (انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي)، على الرغم من أنها توفيت قبل سنوات من وقوع هذه الأحداث.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "بابا فانجا"، واسمها الحقيقي "فانجيليا جوشتيروفا"، لُقبت بـ"نوستراداموس البلقان" بسبب ادعاءاتها الغريبة، وكانت قد فقدت بصرها في عمر الـ12 عامًا، وزعمت أنها في الوقت ذاته أدركت تلقيها هدية نادرة جدًا من الله في إشارة إلى "تنبؤها بالمستقبل"، ويقال إنها تنبأت بأن العالم سينتهي في عام 5079.









وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن العرافة الكفيفة كانت على علم بتفكك الاتحاد السوفيتي وهجمات 11 سبتمبر لعام 2001 وموت الأميرة "ديانا" وكارثة "تشيرنوبل"، وقيل إن 85% من توقعاتها كانت صحيحة، وقالت قبل وفاتها في عام 1996 عن عمر ناهز 85 عامًا ما مفاده أن عام 2021 سيكون عام التوصل إلى علاج لمرض السرطان: "في بداية القرن الحادي والعشرين ستتخلص البشرية من مرض السرطان.. سيأتي اليوم الذي يُربط فيه السرطان بسلاسل حديدية".





لكن توقعات "بابا فانجا" بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" غير مبشرة، حيث ادعت أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة سيصاب بـ"مرض غامض" سوف يسفر عن إصابته بالصمم ويسبب له إصابة دماغية.





من ضمن توقعات العرافة الكفيفة أيضًا انهيار الاقتصاد الأوربي وتنفيذ محاولة اغتيال ضد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على يد شخص داخل بلاده، إلى جانب شن المتطرفين لهجوم في أوربا، حيث زعمت أن "المتطرفين سيستخدمون ترسانة أسلحة كيميائية ضد الأوربيين".





وأضافت: "العالم سيعاني من كوارث كبرى.. وعي الناس سيتغير.. ستأتي أوقات عصيبة.. سوف ينقسم الناس حسب عقيدتهم"؛ وتابعت: "سنشهد أحداثًا مدمرة ستغير مصير البشرية".





ولم تنته توقعات العرافة البلغارية عند هذا الحد، حيث تتوقع أن "إنتاج البنزين سيتوقف وستستريح الأرض"، لكن أغرب توقعاتها هو أنه في عام 2021 سيسيطر "تنين قوي" على الكوكب، وفيما يتعلق بهذا الصدد فقد أوضح تقرير "ميرور" أنه لا يجب أن تؤخذ كلماتها بشكل حرفي، فعلى سبيل المثال يفترض مفسرون أن المقصود بـ"التنين" هنا دولة الصين.









وتشمل قائمة توقعات "بابا فانجا" أن "العمالقة الثلاثة سيتحدون.. بعض الناس سيكون لديهم نقود حمراء.. أرى الأرقام 100 و5 والعديد من الأصفار"، في هذه الحالة يمكن أن يكون العمالقة الثلاثة هم روسيا والهند والصين، وبالنسبة للنقود الحمراء فمن الممكن أن المقصود بها ورقة الـ100 يوان صيني أو الـ5000 روبل روسي إذ أن كلتا الورقتين النقديتين باللون الأحمر.



