بعد معاناة سنوات.. محافظ القليوبية ومدير صندوق تطوير العشوائيات يتفقدان منطقة خطوط الضغط العالي بشبرا الخيمة لتطويرها

يستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات لتفقد منطقة الضغط العالي بحي شرق شبرا الخيمة لإعلان تطوير المنطقة.

وقال محافظ القليوبية أن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات تأتى ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية تهدد أمن المجتمع.

وأشار المحافظ إلى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم حصر سكان المناطق أسفل الكابلات لإنقاذهم من خلال المشروع مشيرا إلى أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة مؤكدا أنه مع الانتهاء من تحويل الضغط العالي لكابلات أرضية ستصبح القليوبية خالية من المناطق غير الآمنة.

يذكر ان أهالي 11 منطقة عشوائية غير آمنة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة قد عانوا خلال سنوات طويلة بسبب خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلومترات.

وتتضمن الخطة إحلال كابلات الضغط العالي الهوائية المارة أعلى المنطقة بأخرى أرضية حيث تبدأ الكابلات من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس وتم تحديد المسار الأرضي بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

كما يشمل التطوير مناطق خلف نادى البلاستيك وإبراهيم لطفي وعزبة سليم وعزبة الصعايدة ومدينة السلام والفتح والفير وبهتيم وعزبة المرجوشي ومساكن إسكو وعزبة العرب وتتم الخطة من خلال الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة ويقطنها حوالي 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كيلومترات.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربة كارو بشارع 15 مايو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق إنه أثناء قيام مسئولى الحى بجولة تفقدية تمكنوا من ضبط عربه كارو محمله بمخلفات هدم تقوم بالقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهه كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الامر الذى يعمل على انهاك الاجهزه التنفيذيه لاداء اعمالها فى اعمال النظافه.