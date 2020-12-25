مصادرة عربة كارو تلقي مخلفات في أحد شوارع شبرا الخيمة.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربة كارو بشارع 15 مايو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.









وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق إنه أثناء قيام مسئولى الحى بجولة تفقدية تمكنوا من ضبط عربه كارو محمله بمخلفات هدم تقوم بالقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.





وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهه كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الامر الذى يعمل على انهاك الاجهزه التنفيذيه لاداء اعمالها فى اعمال النظافه.





من جانبه تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الحي والطرق والمواقف الرئيسية وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومرور القليوبية.





وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على المواطنين من مخاطر انتشار العدوى مؤكدا على متابعة السيد المحافظ المستمرة على مدار الساعة لتطبيق تلك الإجراءات.





وخلال الحملة المكبرة تم ضبط سيارة محملة بعدد 60 شكارة دقيق مجهول المصدر وبدون إيصالات توريد وعلى الفور تم إخطار إدارة التموين وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة.





كما تفقد نائب المحافظ خلال جولته بحي شرق شبرا الخيمة أعمال رصف طريق عزبة افندينا ضمن أعمال تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمسطرد موجها الشكر لأهالي المنطقة لالتزامهم بطلاء واجهات المنازل في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.





وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعي ضمن خطة المحافظة لإنشاء 400 بالوعة صرف أمطار على الطريق الزراعي إستعدادا لموسم الشتاء وإحتمالية سقوط الأمطار.





وإلتقى المحافظ بالعاملين بالموقع وشدد على سرعة الإنتهاء من المشروع وإعادة الشئ لأصله من خلال رصف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه بحيث يمثل المشروع أهمية قصوى لدى المحافظة لمواجهة أزمات الأمطار التي تحدث بالطرق العامة، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.