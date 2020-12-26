عدم زيادة الامتحان عن ساعة ونصف.. آداب القاهرة تكشف عن إجراءاتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن الاستعدادات التي تقوم بها الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021





وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لجنة شئون التعليم والطلاب بالكلية بشأن إجراء الامتحانات للفصل الدراسي الأول ، حيثجاءت هذه القرارات كالتالي :-





- ألا تزيد مدة الامتحان عن ساعة ونصف ، بحيث يكون للطالب نصف ساعة للمراجعة .

- يكون الامتحان بنظام "البابل شيت" ولا يزيد عن 25 سؤالا ، وفي حال تعذر ذلك في مقررات معينة ، فيمكن أن يكون الامتحان في هذه الحالة موضوعيا (تتم إجابته في ورقة الأسئلة نفسها، مع ترك مسافة عدة أسطر أسفل كل سؤال للإجابة) ، على ألا يزيد عدد الأسئلة عن خمس أسئلة رئيسية .





- كما تكون امتحانات الانتظام في موعد مختلف عن موعد امتحانات الانتساب ، حيث يتم إعداد نماذج امتحانات خاصة بكل منهما ، وتسليمها مكتوبة إلكترونيا .





- وبالنسبة للطلاب ذوي الهمم ، يتم تسليم نسخة إلكترونية على سي دي ، مع ضرورة تسليم نموذج امتحان بابل شيت خاص بهم ، مع مراعاة تخفيف المناهج الخاصة بهم ومخاطبة الأساتذة بذلك .





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- ضرورة حضور أستاذ المادة في موعد الامتحان، للإجابة عن تساؤلات الطلاب ، و تسليم نموذج إجابة امتحان مقرره في يوم الامتحان ذاته في حال إجراء الامتحان بنظام البابل شيت ، أو استلام أوراق الإجابة إذا كان الامتحان غيرذلك ، وضرورة إعادتها بعد تصحيحها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ امتحان مقرره .





- يمكن لرئيس القسم أن يكون مشرفا عاما على امتحانات قسمه ، حيث يقوم بالتنسيق مع إدارة الكلية ، لاختيار رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ، وفي حال تعذر ذلك، فستقوم إدارة الكلية بالاختيار وفق النظام المتبع قبل ذلك .





- وتتلقى إدارة الكلية مقترحات رؤساء مجالس الأقسام حول التصور السابق حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ، وفي حال التأخر ستقوم الإدارة بالاختيار وفق النظام الذي كان متبعا قبل ذلك .





- تتولى لجان من أعضاء هيئة التدريس مراجعة الرصد والنتيجة، عقب انتهاء الامتحانات .





- يُعقد امتحان مقرر "ريادة الأعمال" لكل طلاب الفرقة الثانية (انتظام وانتساب وبرامج تخصصية) يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021





- وبالنسبة للمقررات العامة (اللغة العربية- اللغة الأجنبية- التفكير العلمي- حقوق الإنسان- ريادة الأعمال ... إلخ) ، لابد من وضع أكثر من نموذج امتحان مختلف ، نظرا إلى عقد الامتحانات للأقسام في أكثر من يوم.





وقد شددت إدارة الكلية على التزام جميع منتسبيها سواء من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، من حيث ارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، ومنع التجمعات بينهم مراعاة للتباعد الاجتماعي .