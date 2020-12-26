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أخبار العالم

مقتل اثنين من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 5 آخرين إثر وقوع 4 انفجارات في كابول

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقي عنصران من قوات الأمن الأفغانية مصرعهما وأصيب 5 آخرين بجروح إثر وقوع أربعة انفجارات بالعاصمة كابول في أقل من ثلاث ساعات في أنحاء مختلفة بالمدينة.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم "السبت" عن الشرطة الأفغانية قولها إن الانفجار الأول وقع في حوالي الساعة (7:02) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي بواسطة عبوة ناسفة مغناطيسية في منطقة (بي دي 8) بكابول؛ دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وأكدت الشرطة أن الانفجار الثاني، الذي وقع في غرب كابول في حوالي الساعة (7:02) صباحا باستخدام عبوة ناسفة مغناطيسية أيضا، استهدف سيارة كانت تقل مسؤولا كبيرا من وحدة حماية الشخصيات الهامة بالشرطة؛ ما أدى إلى إصابة فردين من قوات الشرطة بجروح.

وأشارت إلى إصابة 3 أفراد من قوات الأمن إثر حدوث انفجار ثالث ناجم عن تفجير قنبلة زرعت على جانب الطريق استهدفت مركبة تابعة للشرطة في منطقة "ديه سابز" شرقي كابول.. موضحة أن الانفجار الرابع وقع في حوالي الساعة (9:05) صباحا في منطقة "ديه بوري" غربي كابول، حيث تم استهداف سيارة تابعة للشرطة؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وأصيب مدني بجروح.

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