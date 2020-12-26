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أخبار العالم

أمر إلزامي.. أمريكا تشترط على القادمين من بريطانيا الحصول على نتيجة فحص سلبية لكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
اختبار المسحة لكل
اختبار المسحة لكل الواصلين من بريطانيا
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محمد علي
طلب مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إجراء اختبار المسحة الخاص بفيروس Covid-19 ، وأن يكون سلبيًا  لجميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الركاب الذين يصلون إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة يجب أن يكون اختبارهم سلبيًا لـ Covid-19 قبل مغادرتهم منها.

سيُطلب من الركاب إجراء اختبار PCR أو اختبار مستضد سلبي خلال 72 ساعة من صعود الطائرة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة. 

ويُطلب من الركاب أيضًا تقديم وثائق لنتائج المختبر الخاصة بهم ، إما في صورة ورقية أو إلكترونية.

يتعين على شركات الطيران تأكيد نتائج الاختبار قبل الرحلة ، ولن يُسمح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة إذا رفضوا الاختبار أو لم يقدموا الوثائق. 

 يأتي الطلب استجابة لمتغير جديد على فيروس كورونا بظهور سلالة جديدة متحورة، يقال إنها نشأت في المملكة المتحدة ومن المحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال والعدوى.

منذ اكتشاف السلالة، قامت  أكثر من 40 دولة بتقييد السفر  مع المملكة المتحدة  وكذلك ، في بعض الحالات ، السفر من دول أخرى لديها حالات موثقة ظهرت بها السلالة .

وقالت الوكالة إن الأمر تم توقيعه أمس الجمعة ويدخل حيز النفاذ  بعد غدٍ يوم الاثنين.

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