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رياضة

الخطيب يغادر إلى الإمارات لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادر اليوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل مؤسسة جلوب سوكر وتسلم جائرة القلعة الحمراء كنادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.

وكان الأهلي قد أعلن عن تلقيه خطابا من تلك المؤسسة يدعو فيها محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية المقرر لها بعد غد الأحد بالإمارات.

على جانب آخر.. تحسم نتيجة المسحة التي خضع لها بيتسو موسيماني المدير الفني موقفه من قيادة فريق الكرة والذى يعود للتدريبات اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني للفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر.

وخضع موسيماني للعزل بأحدي المستشفيات الخاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، وحسب الجهاز الطبي للأهلي فإن نتيجة المسحة سوف تكون سلبية خاصة أن حالة المدرب الجنوب أفريقي مستقرة للغاية وسوف يغادر المستشفي ويتواجد في تدريبات الفريق الأحمر غدًا.
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