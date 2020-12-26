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فن

نسليهان اتاغول تدخل قائمة ١٠٠ أجمل نساء في العالم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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شروق إبراهيم
دخلت الممثلة التركية نسليهان اتاغول قائمة ١٠٠ أجمل امرأة في العالم باحتلالها المركز الـ٨٩، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا بمسلسل "ابنة السفير".


نسليهان اتاغول تعد واحدة من أهم النجمات في تركيا، وتصنف ضمن النجمات الأعلى أجرًا، إضافة إلى ذلك امتلاكها لشعبية كبيرة في الوطن العربي.


وحصدت نسليهان اتاغول جائزة أفضل ممثلة تركية لعام ٢٠٢٠ عن دور نارة في مسلسل "ابنة السفير" في جزئه الأول والثاني.


مسلسل "ابنة السفير" تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين"، والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها، ومن هنا تنقلب الأحداث.


أعلن صناع مسلسل "ابنة السفير" عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي.


وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل إلى 53 حلقة، وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين إلى أن التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.
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