بصورة من مسلسل ريح المدام.. أكرم حسني يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي

استعاد الفنان أكرم حسني، ذكرياته مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
ونشر أكرم حسني،وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك يا رجاء وحشتينا .. فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل #ريح_المدام .. مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض".
بينما إختتم حديثه: "قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها إنتوا .. ربنا يرحمك و يغفرلك ويسكنك فسيح جناته".
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي،توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى,