بصورة من مسلسل ريح المدام.. أكرم حسني يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي





ونشر أكرم حسني،وعلق عليها قائلًا: " الله يرحمك يا رجاء وحشتينا .. فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل #ريح_المدام .. مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض".





بينما إختتم حديثه: "قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها إنتوا .. ربنا يرحمك و يغفرلك ويسكنك فسيح جناته".





جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي،توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى,





استعاد الفنان أكرم حسني، ذكرياته مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".