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فن

بصورة من مسلسل ريح المدام.. أكرم حسني يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
استعاد الفنان أكرم حسني، ذكرياته مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر أكرم حسني،وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك يا رجاء وحشتينا .. فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل #ريح_المدام .. مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض".

بينما إختتم حديثه: "قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها إنتوا .. ربنا يرحمك و يغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي،توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى,

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