تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليستر سيتي منافسه مانشستر يونايتد اليوم، السبت، على ملعب ووكرز "معقل الذئاب" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



