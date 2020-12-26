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حوادث

الأموال العامة تضبط قضيتي نصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للعمل خارج البلاد.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بالقناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (مدير شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، مقيم بالإسماعيلية) بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم عقب قيامه بالإعلان على صفحات الإنترنت زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (كمية من المستندات "جوازات السفر ، طلبات عمل بالخارج ، كمية من الدعاية والإعلانات بإسم الشركة – جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير -  هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 
وفى سياقٍ متصل أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من (أحد الأشخاص ،مقيم بالدقهلية) بزعم تسفير نجلته للعمل بإحدى الدول العربية بمرتب مجزى ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته (كمية من المستندات "جوازات السفر ، عقود عمل بالخارج - شهادات خبرة - هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامى)  وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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