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حوادث

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى خاص بالعبور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لقى ٧ أشخاص مصرعهم، وأصيب ٥ آخرين فى حادث حريق مستشفى خاص بمدينة العبور ومخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد. 


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل بالعبور. 

وعلي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق وتم إخلاء عدد من المرضي إلا أنه توفي 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 أخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري امرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة عامل رخام لقى مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة  سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم فى الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.

انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أن المشاجرة نشبت بين كلا من "عاطف ع " 49 سنة عامل رخام توفي إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه وتم نقل الجثة لمستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة و"هاني س." 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وطرف ثاني "جمال ع." 60 سنة ونجليه عماد وخالد.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الرابع من الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى امرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس المتهم باطلاق الاعيرة النارية واصابة مزارع فى حفل عرس 4 ايام على ذمة التحقيق.

كما أمرت النيابىة بتحريز السلاح المستخدم فى الواقعة وطلب تحريات المباحث حول ظروف الحادث والاستعلام عن حالة المصاب.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة "محمد ع ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية القشيش التابعة لدائرة مركز شرطة شبسين القناطر بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق نارى.
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