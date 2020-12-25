التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

امرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة عامل رخام لقى مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.









كما أمرت النيابة بحبس المتهم فى الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.





انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أن المشاجرة نشبت بين كلا من "عاطف ع " 49 سنة عامل رخام توفي إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه وتم نقل الجثة لمستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة و"هاني س." 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وطرف ثاني "جمال ع." 60 سنة ونجليه عماد وخالد.





وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الرابع من الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.





تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى امرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس المتهم باطلاق الاعيرة النارية واصابة مزارع فى حفل عرس 4 ايام على ذمة التحقيق.





كما امرت النيابىة بتحريز السلاح المستخدم فى الواقعة وطلب تحريات المباحث حول ظروف الحادث والاستعلام عن حالة المصاب.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة "محمد ع ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية القشيش التابعة لدائرة مركز شرطة شبسين القناطر بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق نارى.





وعلى الفور انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء وجوده أسفل سكن إحدى فتيات عائلته بالقرية لحضور نقل أثاث زواجها وقيام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته ابتهاجا بذلك فوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.