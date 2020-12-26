رأفت شحاتة: السوشيال ميديا ساعدت الكثيرين على تزييف حقيقتهم

قال الدكتور رأفت شحاته، أستاذ الادارة والتنمية البشرية، إن هناك الكثير من الاسباب وراء الكذب، ومن اهمها يكون سعيا وراء المال، وفي احيان اخرى يكون خوفا من التعرض للعقاب او لعدم مواجهة موقف صعب لا يحب التعرض له، او لتحسين صورة شخصية امام الاخرين.





وتابع الدكتور رأفت شحاته، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، ان السوشيال ميديا ساعدت الكثيرين على ان يزيفوا في حقيقتهم، لافتا الي ان من اهم الاشياء التي يجب السيطرة عليها وتجعل من الشخص فرد سوي نفسيا هي القدرة على السيطرة على "الانا"، موضحا انه يتم الربط دائما في علم النفس او الطب النفسي بين صفة الصدق والشخصية التي تسير بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".





وأضاف أن هؤلاء الافراد يبرروا لانفسهم هذه الحالة من عدم الصدق، اعتقادا منهم انهم يقوموا بعمل جيد ومفيد، ضاربا مثلا: "لمارادونا عندما احرز اشهر اهدافه وقال حينها انها يد الرب، وان الموضوع له علاقة في الاساس باحتلال الارجنتين لاحدى الجزر، فربط هذا الانتصار كأخذ بالحق لهذه القصة التاريخية القديمة".





وأوضح أن الأفراد الذين يقوموا بالكذب ويبررون لانفسهم هذه الصفة، يسمى في علم النفس بالتبرير الذاتي، وان هذا عادل لتحقيق الوسيلة او الهدف المنوط، ومن أهم المشكلات التي يواجهها الآباء مع أطفالهم هي اللجوء إلى الكذب والذي يشكل خطورة في المستقبل على الأطفال، ويكون الكذب صفة مكتسبة لدى الأطفال حيث يولد الطفل وهو لا يعرف شيء عن الكذب، فضلا على أن عدم التزام المحيطين بالطفل بالصدق في أقوالهم وأفعالهم يؤثر على الطفل بشكل كبير مما يجعله يلجأ إلى الكذب، لذا من المهم التعرف على أنواع الكذب لدى الأطفال وأسبابه وعلاج.



