محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق إجراءات كورونا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء المراكز، بتنظيم الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال في شتي القطاعات المختلفة، من حيث متابعة حالات البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة مراحل تبطين الترع، مع تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





اقرأ المزيد





وشدد المحافظ، على إحكام الرقابة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ضرورة استمرار تنفيذ الأعمال المتعلقة بجوانب التطوير والتنمية في مختلف القطاعات الخدمية، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.





من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالة تعد بالبناء المخالف بحي جنوب المركز، حيث تم التحفظ على أدوات البناء وتحرير محضر بالواقعة لتحويل المخالفة للنيابة العسكرية للتحقيق، كما تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي غرب وشمال وجنوب المركز، باستخدام معدات الوحدة المحلية، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز.





كما تابع اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، تنفيذ اعمال تبطين الترع بقرية نواي التابعة للمركز، وبجانب تلك الحملات تابع رئيس المركز، مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المدارس ومواقف السيارات للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة من حيث ارتداء الكمامات وتنفيذ اعمال الرش والتطهير.





وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.





وأشار المحافظ، إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في سداد جدية التصالح الـ 25%، لافتا إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، مضيفًا أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة لثلاث مرات على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.





ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.





ودعا المحافظ، المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكدًا ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.



