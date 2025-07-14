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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: عدد من الجنود القتلى سقطوا في حدث أمني بجباليا شمالي القطاع

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي
علي مكي

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ عددًا من الجنود القتلى سقطوا في حدث أمني بجباليا شمالي القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مصادر إسرائيلية غير رسمية أفادت أن حدثين أمنيين كبيرين وقعا صباح اليوم داخل قطاع غزة، أحدهما شمال شرق القطاع والآخر في محيط مدينة خان يونس جنوباً، موضحة أنه رغم غياب التفاصيل الرسمية بسبب فرض الرقابة العسكرية على الإعلام الإسرائيلي، إلا أن بعض المنصات الإعلامية التي لا تخضع للرقيب كشفت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، تم إجلاؤهم عبر خمس مروحيات عسكرية إلى مستشفيات داخل تل أبيب، ما يشير إلى أن إصاباتهم وُصفت بالحرجة، وتشير المعطيات الأولية إلى استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع، ما أسفر عن سقوط القتلى والمصابين، فيما تعرضت فرق الإنقاذ لاشتباكات خلال محاولة سحب المصابين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال طبق "بروتوكول هنيبال"، الذي ينص على إطلاق نيران كثيفة على المنطقة التي شهدت الحدث الأمني، خوفاً من وقوع أحد جنوده في الأسر وبالفعل، تم الحديث عن فقدان جندي إسرائيلي في بداية الحادثة، لكن مصادر لاحقة أكدت العثور عليه مقتولًا، ونُفيت احتمالية أسره، وترافقت هذه التطورات مع تبادل كثيف لإطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية من غزة، ويبدو أن الحادث استمر لساعات، وسط إجراءات عسكرية استثنائية وتكثيف عمليات التمشيط خشية وجود عبوات ناسفة أو كمائن إضافية.

وتابعت أن الحادث يُعدّ من أكثر الهجمات تعقيداً منذ استئناف المعارك، واستخدمت فيه المقاومة تكتيكات كمائن محكمة، تسببت في وقوع خسائر بشرية مباشرة داخل صفوف القوات المتقدمة والمساندة، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تكشف بعد عن طبيعة الوحدة العسكرية التي تعرضت للهجوم، فإنها سارعت إلى تنفيذ حزام ناري جوي ومدفعي واسع، في محاولة لمنع امتداد الاشتباك أو وقوع عمليات أسر، وتشير التقديرات إلى أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ مطلع يوليو الجاري وصل إلى 10، مقارنة بـ30 خلال يونيو، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة عمليات المقاومة وتعقيدها الميداني.

جنود الاحتلال إسرائيل غزة

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