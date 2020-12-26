سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 8 في السعودية ومصر

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الرائدة فى صناعة الهواتف الذكية في شهر أكتوبر الماضي، أثنان من أفضل هواتفها وهما Infinix Note 8 و Note 8i، واللذان يأتيان ضمن سلسلة Note الشهيرة بمواصفات رائدة وسعر معقول.





مواصفات هاتف Infinix Note 8

بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف إنفينيكس Note 8، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.95 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بيكسل، مزودة بفتحة مزدوجة مخصصة لكاميرا السيلفي الأولى تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، والثانية تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وهي الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش LED أمامي مزدوج.









ويقدم هاتف Note 8، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا بالذكاء الاصطناعي بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED رباعي.





ويحتوي هاتف Note 8، على بطارية بقوة 5.200 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio G80، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.









ويتوفر هاتف Infinix Note 8، في ثلاثة خيارات لونية هي الرمادي والأزرق والأخضر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويدعم الهاتف قارئ بصمات الأصبع مدمج بـ زر التشغيل.





- سعر هاتف Infinix Note 8

يتوفر هاتف Infinix Note 8 في مصر بسعر 3100 جنيها مصريا، لإصدار 6 + 128 جيجابايت.





بينما يتوفر هاتف Infinix Note 8 في السعودية بسعر 715 ريال سعودي.