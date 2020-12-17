بـ سعر 1200 جنيه.. إنفينيكس تطلق هاتف Smart HD 2021.. صور

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix ، عن أحدث هواتفها الذكية، والذي يأتي ضمن سلسلة هواتفها المنخفضة الفئة، ويطلق عليه اسم Infinix Smart HD 2021.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إنفينيكس الجديدSmart HD 2021، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.1 بوصة، وبدقة +HD، تضم نوتش أعلى منتصفها على شكل قطرة ماء وهو مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، مصحوبة بضوء فلاش LED لمساعدتك على التقاط صور السيلفي أكثر وضوحا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

















ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف Smart HD 2021، الذي يتميز بتصميم ملمس قطع الأحجار الكريمة، على قارئ لبصمات الأصابع، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة للعدسة f/2.0.









ويعمل هاتف Infinix Smart HD 2021، بمعالج رباعي النوى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio A20، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 6.2 المرتكزة على نسخة نظام التشغيل للهواتف المنخفضة Android 10 Go.

















ويأتي هاتف Infinix Smart HD 2021، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









وتزود إنفينكيس هاتف Infinix Smart HD 2021، بتقنية الصوت المحيطي DTS، مع منفذا لسماعات الرأس بقياس 3.5 مللميتر، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ microUSB.









ويتوفر هاتف Infinix Smart HD 2021، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأزرق، والأسود، والأخضر، ومتاح للبيع في الهند بدءا من 24 ديسمبر الجاري من خلال متجر Flipkart، مقابل سعر يعادل 80 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,255 جنيه مصري).



