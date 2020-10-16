Infinix تطلق هاتفي Note 8 و Note 8i بمعالج ميدياتيك.. صور

أطلقت شركة إنفينكس Infinix ، رسميا هاتفان ذكيان جديدان، يأتيان تحت عنوان Note 8 و Note 8i، يعمل كلاهما بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G80.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف إنفينيكس Note 8، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.95 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بيكسل، مزودة بفتحة مزدوجة مخصصة لكاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.









مواصفات هاتف إنفينكس Note 8:





يأتي هاتف Note 8، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا بالذكاء الاصطناعي بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED رباعي.





ويحتوي هاتف Note 8، على بطارية بقوة 5.200 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio G80، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.





ويتوفر هاتف Infinix Note 8، في ثلاثة خيارات لونية هي الرمادي والأزرق والأخضر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.





مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 8i :





يحتوي هاتف Infinix Note 8i ، على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.78 بوصة، وتأتي بنفس الدقة، ويتشارك في نفس المواصفات مع هاتف Note 8، ولكن باختلاف الكاميرا الخلفية الرئيسية والتي تأتي بدقة 48 ميجابيكسل.