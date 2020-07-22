إنفينيكس تطلق هاتف Smart 4 Plus ببطارية خارقة.. فيديو

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix ، أحدث هاتف ذكي في سلسلة Smart بالهند، وهو Smart 4 Plus، الذي يأتي بشاشة 6.82 بوصة، مع بطارية كبيرة بحجم 6000 ميللي أمبير .





ووفقا لما ذكره موقع "fonearena" التقني، يأتي هاتف Smart 4 Plus، بشاشة بقياس 6.82 بوصة، بجودة عرض HD +، وبدقة 1640 x 720 بيكسل، مع أبعاد 20.5:9، و تشغل الشاشة نسبة 90.3% من إطار الهاتف.









ويقدم هاتف Smart 4 Plus، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، مع فلاش LED ثلاثي ومستشعر لعمق التصوير، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/2.0.





ويعمل هاتف Smart 4 Plus، بمعالج من نوع MediaTek Helio A25، مقنرنا بذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 256 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Smart 4 Plus، على بطارية عملاقة بقوة 6000 مبللب أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، إلى جانب مستشعر لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10، مع واجهة المستخدم XOS 6.2.





ويتوفر هاتف إنفينيكس Smart 4 Plus ، باللون الأسود والأزرق والبنفسجي، وسيكون متاحا للبيع في الأسوق الهندية اعتبارا من 28 من يوليو الجاري، من خلال متجر Flipkart بسعر يعادل 108 دولارا أمريكيا.