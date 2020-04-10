إنفينيكس تطلق هاتفها الأحدث Note 7.. ببطارية قوية تدوم لأيام.. السعر والمواصفات

أطلقت شركة إنفينيكس "Infinix"، هاتفيه الأحدث Note 7 و Note 7 Lite، ويعد إنفينيكس نوت 7، أفضل من نوت 7 لايت، حيث يأتي مزودا بكاميرا ممتازة وبطارية تعمل عدة أيام، بالإضافة إلى سعر منافس، إذ تخطط الشركة الصينية لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين حول العالم بهذا الهاتف.





وبحسب ماذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتى هاتف Infinix Note 7، بشاشة بقياس 6.95 بوصة، وبدقة 1640 × 720 بكسل، تحتوي على نوتش ف الأعلى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع طبقة حماية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.









مواصفات إنفينيكس نوت 7 Infinix Note 7





ويحتوي جهاز Infinix Note 7 الجديد، على أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الأجسام القريبة ماكرو، والثالثة بالدقة ذاتها لتسجيل العمق، والرابعة لتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة f/1.8.





ويعمل جهاز Note 7، بمعالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G70، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.





سعر إنفينيكس نوت 7





ويتميز هاتف Note 7، بعمر بطارية يدوم لمدة 3 أيام متواصلة دون الحاجة لإعادة الشحن، والتى تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 وات، وبرمجيا يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.





وأما عن سعر إنفينيكس نوت 7، فمن المفترض أن يتوفر بسعر يعادل 300 دولار أمريكي.