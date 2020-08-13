بشاشة 6.6 بوصة وبطارية 5000 مللى أمبير.. إطلاق Infinix Smart 5 رسميًا.. صور





Infinix Smart 5 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، من أجل الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي. وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف





يعمل Infinix Smart 5 بمعالج ثمانى النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية رام سعتي 2 و 3 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 32 و 64 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 10 Go Edition.





أما من ناحية التصوير جاء Infinix Smart 5 بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخري أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش مزدوج من نوع LED.





ويمتلك Infinix Smart 5 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، من خلال منفذ شحن تقليدي من نوع Micro-USB، ويمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هي الأسود و الأخضر و الأزرق، ولم تذكر الشركة أى بيانات عن سعر الهاتف.