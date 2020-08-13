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تكنولوجيا

بشاشة 6.6 بوصة وبطارية 5000 مللى أمبير.. إطلاق Infinix Smart 5 رسميًا.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:02 م
إطلاق Infinix Smart
إطلاق Infinix Smart 5 رسميًا
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كريم جمال
كشفت شركة انفنيكس الصينية عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل إسم Infinix Smart 5، والذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، مع شاشة كبيرة وبطارية قوية توفر أطوال فترة إستخدام ممكنة.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف Infinix Smart 5 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، من أجل الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي.

يعمل Infinix Smart 5 بمعالج ثمانى النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية رام سعتي 2 و 3 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعتي 32 و 64 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 10 Go Edition. 

أما من ناحية التصوير جاء Infinix Smart 5 بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخري أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش مزدوج من نوع LED.

ويمتلك Infinix Smart 5 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، من خلال منفذ شحن تقليدي من نوع Micro-USB، ويمكنك الحصول عليه فى 3 ألوان هي الأسود و الأخضر و الأزرق، ولم تذكر الشركة أى بيانات عن سعر الهاتف.
بشاشة 6.6 بوصة وبطارية 5000 مللى أمبير.. إطلاق Infinix Smart 5 رسميًا.. صور
بشاشة 6.6 بوصة وبطارية 5000 مللى أمبير.. إطلاق Infinix Smart 5 رسميًا.. صور
بشاشة 6.6 بوصة وبطارية 5000 مللى أمبير.. إطلاق Infinix Smart 5 رسميًا.. صور
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