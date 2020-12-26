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برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الشباب ليسوا ديكورا ولدينا شعور بالمسئولية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:48 م
نواب التنسيقية داخل
نواب التنسيقية داخل البرلمان
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فريدة محمد
قالت د.غادة على عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، ان تمكين الشباب تحول الى افعال وليس مجرد اقوال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشباب ليسوا ديكورا وانما سيكون لهم دور حقيقي تحت قبة البرلمان، مؤكدة ان تمثيل الشباب كيف وليس كم فقط، حيث يمثلون كافة الاحزاب والاتجاهات السياسية.

واوضحت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان وصولها للبرلمان ممثلة للشباب هو مسئولية وتكليف وتشريف ايضا، مضيفة: "الشباب سيكونوا على قدر التحدي".

وقالت : ان البرلمان الحالي بتمثيله المجتمعي يعبر عن مصر الحديثة وعن برلمان بمفهوم جديد. 

حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسة عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026 ، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسة للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية. 

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشدةة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

ويذكر أن  230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .
 
و توافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة  ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية  

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب
ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء )  باجمالي عدد 86 نائبا.
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