لعلمها بثرائه.. عاملة تستعين بـ 2 من أصدقائها لسرقة صاحب مصنع بالسلام

استعانت عاملة بمصنع بـشخصين من أصدقائها لسرقة أموال مالك المصنع الذى تعمل فيه لعلمها بثرائه، حيث قامت باستدراجه بزعم توصيلها لمنزلها، واستوقفه صديقاها الاثنان وقاموا بسرقته ولاذو بالهرب إلى أن تم ضبطهم.









تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.









وتلقى العميد علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام أول بتعرض صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة القسم وهو عربي الجنسية (مصاب بجروح)، لواقعة سرقة.









وقرر في بلاغه، أنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله سيارته وبصحبته عاملة بذات المصنع لتوصيلها لمحل إقامتها، وحال سيرهما بشارع الرست خلف سنترال ـ دائرة القسم، استوقفه شخصان مجهولان (أدلى بأوصافهما التقريبية)، وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزة أحدهما، مُحدثين إصابته واستوليا منه على مبلغ مالي 4000 آلاف جنيه، وهاتف محمول، وكومبرسور هواء، ومفتاح صليبة، ولاذا بالفرار صحبة الفتاة واتهمها بالتواطؤ مع المتهمين.









بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن العاملة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق وعامل.









بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط مباحث القسم بإشراف اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث العاصمة، من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض "مطواة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.









وأقرت المتهمة بأنه نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها طرف المجني عليه وعلمها بثرائه، اختمرت في ذهنها فكرة استدراجه وسرقته.









وفي سبيل ذلك، استعانت بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططها، حيث قامت باستدراج المجني عليه واستقلالها صحبته السيارة ملكه بدعوى توصيلها لمحل سكنها وارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.