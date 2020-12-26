شاهد.. أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر أثناء ركوبها الخيل

وظهرت ليلي أحمد زاهر، وهى تستمتع بركوب الخيل في أجواء مشمسة بستايل كاجوال شيك أبرز أناقتها.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.