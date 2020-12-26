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محافظات

بالأسماء.. أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية يتسلمون 5 جثامين جديدة من مستشفى مطروح

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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أيمن محمود
وسط حالة من الحزن  علي فقدان ذويهم ، توافدت أعداد كبيره من اهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعيه والتى تعرضت للغرق الاسبوع الماضى، على مستشفي مطروح العام لتسلم جثامين ذويهم.

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ووصلت من مدينة السلوم  الى مستشفى مطروح العام صباح اليوم السبت  6 من الجثث الجديدة وتم تسليم 5 منهم الى ذويها بعد استخراج تصريح الدفن من مفتش الصحة للتبقي جثة وحيدة مجهولة الهوية ليصل إجمالي الجثث الى تم انتشالها من مركب الهجرة غير الشرعية إلى 13 شخص.

كانت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية قد  عثرت  على عدد من الجثث الجديدة  ألقت بها أمواج البحر بمدينة السلوم علي الحدود المصرية الليبية أثناء سفرهم الي ليبيا فى هجرة غير شرعية.

وفور اخراج الجثث من مياه البحر بالسلوم تم نقلهم  للمستشفى  بسيارات الاسعاف  لمستشفى السلوم  وتحرير المحضر اللازم .

وأكد محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح أنه تم إخراج  6 جثامين  لمهاجرين غير شرعيين بالسلوم وذلك بعد غرق إحدي المراكب علي السواحل المصرية وتم نقلهم إلي مستشفي السلوم.

وأوضح أنه تم التعرف على هوية الجثامين، وهم "عبد الرحمن فرج صالح 23 سنه ،  وثابت صابر عبد الحليم عبد السلام 33 سنه من الفيوم، حموده صابر فرج عبد الهادي 33 سنه من الفيوم، عاصم فرحات عبد السلام 19 سنة من البحيرة جثه هامدة متحللة، هانى خلف ادريس 35 سنة من الفيوم " بالإضافة إلي جثة مجهولة الهوية. 
 
وأكد مصدر بمديرية الصحة ان الجثث لــ 6 افراد و تم التعرف علي 5منهم من خلال بطاقاتهم الشخصية والتى وجدت داخل ملابسهم للتبقي جثة وحيدة مجهولة الهوية.
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