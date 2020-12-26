مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة تعلق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات بسبب كورونا

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والفتح وأبنوب، تعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





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وأكدت المطرانية في بيان لها اليوم السبت، أنه اجتمع اليوم مجمع كهنة الايبارشية بمقر المطرانية واتخذ عدد من القرارات، اولا تعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد، كما قرر مجمع الكهنة ان يكون حضور القداس الإلهي بالحجز المسبق بعدد محدد وتعليق صلوات الثالث والحميم، وتكون المعمودية قاصرة على أسرة الطفل المعمد فقط، وأن تكون صلاة الجنازة قاصرة على أسرة المتوفي، وتكون الصلاة بالمدافن بالنسبة لحالات كورونا.





وصلاة الإكليل، الحضور بها 25 شخصا فقط، وليلة رأس السنة تكون صلاة رفع بخور عشية تشمل الأب الكاهن والشماسة فقط.





وفي سياق اخر كانت مطرانية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، أعلنت امس االجمعة، إلغاء كافة احتفالات رأس السنة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقالت مطرانية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، في بيان لها، انه تم إلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الموافق 31 ديسمبر 2020، والاكتفاء بالقداسات الصباحية يوم الجمعة الأول من يناير 2021، واستمرار إقامة القداسات بنسبة حضور لا تتعدي 10% من استيعاب الكنيسة، وتقوم كل كنيسة بتنظيم حضور القداسات للشعب بحسب ظروف واستيعاب كل كنيسة مع الاحتفاظ بمسافة آمنة بين جميع المصلين.





وأضاف البيان، استمرار تسبحة كيهك يوم السبت من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءا، على أن لا يزيد نسبة حضور المصلين عن 10% من استيعاب الكنيسة، واستمرار تعليق السهرة الكيهكية.



