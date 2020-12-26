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منوعات

لتنصح الفتيات.. سيدة تفضح زوجها بعد تعرضها للضرب على يده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
قرّرت شابة بالغة من العمر 31 عامًا، أن تخرج عن صمتها ولمدة 11 شهرًا وتخبر الفتيات تجربتها مع الارتباط وتنصح بعضهن بعد تجربتها الأليمة مع طليقها الذي كان يهددها ليل نهارا بالقتل إذا أخبرت أي شخص أنه يضربها او يهينها . 

ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن شابة في مطلع الثلاثينات تعرضت للضرب والعنف بكافة أشكاله اثناء فترة العزل المنزلي التي فرضته الحكومة البريطانية على المواطنين بعد تفشي فيروس كورونا، و ذكرت أنها تعرضت لتجربة أليمة أرادت ان تعرضها للجميع حتى لا بقعون في نفس الفخ . 

وتزوجت الفتاة من شاب بالغ من العمر 36 عاما، في 2018 ، ووصفت علاقتهما في البداية بالمذهلة، فقد كان يحبها للغاية و يقوم بكل ما في وسعه ليلبي طلباتها حتى تكون سعيدة و لكن دوام الحال من المحال، ففي فترة العزل انقلب الحال 180 درجة . 

ووصفت الشابة أن زوجها تغير للأسوأ على الإطلاق، فقد تحول إلى وحش كاسر وكان يضربها بعنف كل يوم بداية من يناير 2020 وحتى سبتمبر من نفس العام ، و هددها أكثر من مرة بالقتل بعد أن اكتشف أنها قامت بتصوير الكدمات والإصابات التي اصيبت بها و كانت تحاول إرسالها لصديقاتها لإبلاغ الشرطة عنه . 

ووصف الجيران معاملة الزوج بالجنون، فقد كانوا يرون دائما الزوجة و هي تنزف و إصابات جسدها لا تنتهي، و لكنهم اعتقدوا أنها مشاكل اسرية لا داعي للتدخل بها. 
لتنصح الفتيات.. سيدة تفضح زوجها بعد تعرضها للضرب على يده
لتنصح الفتيات.. سيدة تفضح زوجها بعد تعرضها للضرب على يده
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