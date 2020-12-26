ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يشهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية اليومية التي تسيرها الشركة الوطنية إلى مطارات الجذب السياحي المصرية هذا الشهر وخاصة يومي الجمعة والسبت مقارنة بحركة السفر الداخلي خلال الأشهر الخمسة الماضية  تزامنًا مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام وأعياد الميلاد المجيد.

وتسير مصر للطيران خلال الـ 48 ساعة القادمة، 37 رحلة داخلية إلي كل من اسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وذلك ضمن إجمالي 113 رحلة جوية تسيرها الشركة على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتسير مصر للطيران، اليوم السبت رحلاتها إلى كلا من ( بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين(ألمانيا)، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، إربيل، و22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكبًا.

بينما أعلنت جدول تشغيل غدا الأحد، إلى وجهات ( بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، نيويورك، فرانكفورت, الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا بالإضافة إلي 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على متن 113 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 11 ألف راكب في 48 ساعة

في 48 ساعة.. مصر للطيران تنقل 12 ألف راكب على متن 109 رحلات جوية

مصر للطيران تسير اليوم 42 رحلة جوية لنقل 4600 راكب

مصر للطيران: تسيير 43 رحلة جوية تنقل على متنها 4200 راكب

ارتفاع معدل التشغيل.. مصر للطيران تنقل أكثر من 10 آلاف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

مصر للطيران تسير اليوم 46 رحلة جوية لنقل 5 آلاف راكب

ترشيحاتنا

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

شاهد أحدث ظهور لأحمد كرارة بعد إصابة شقيقه بـ كورونا

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

كمية متفجرات غير مسبوقة..القصة الكاملة لحادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. و7 أعراض جديدة

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

يمنع وفاة 9 من 10 مصابين بكورونا.. تعرف على تفاصيل الحل السحري لمواجهة الفيروس