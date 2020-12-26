زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

يشهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية اليومية التي تسيرها الشركة الوطنية إلى مطارات الجذب السياحي المصرية هذا الشهر وخاصة يومي الجمعة والسبت مقارنة بحركة السفر الداخلي خلال الأ شهر الخمسة الماضية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام وأعياد الميلاد المجيد.





وتسير مصر للطيران خلال الـ 48 ساعة القادمة، 37 رحلة داخلية إلي كل من اسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وذلك ضمن إجمالي 113 رحلة جوية تسيرها الشركة على مدار اليوم السبت، وغدا الأحد، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتسير مصر للطيران، اليوم السبت رحلاتها إلى كلا من ( بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين(ألمانيا)، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، إربيل، و22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكبًا.





بينما أعلنت جدول تشغيل غدا الأحد، إلى وجهات ( بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، نيويورك، فرانكفورت, الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا بالإضافة إلي 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



