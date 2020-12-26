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أخبار البلد

زيادة ملحوظة اليوم في رحلات الطيران الداخلية.. مصر للطيران تنقل قرابة 6 آلاف راكب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية «مصر للطيران»، اليوم السبت، 66 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل نحو 5814 راكبًا.

وقالت الشركة، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم، إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين(ألمانيا)، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، إربيل، و22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكبًا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت. 

ويتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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