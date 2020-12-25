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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية.. وفرانكفورت وأمستردام أهم الوجهات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية «مصر للطيران»، تسيير 58 رحلة جوية اليوم، الجمعة، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل نحو 5422 راكبا.

وقالت الشركة، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم، إلى كل من  دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، كازابلانكا، تونس، بغداد، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن ، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، چوبا، ڤيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، اديس أبابا، اربيل، و 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5422 راكب".

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت. 

ويتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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