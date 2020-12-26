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محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:31 م
جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة
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البحيرة : أسماء الجنبيهى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت نجاحا كبيرا، حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء ، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.  

جاء ذلك خلال تفقده واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لقرية عبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير احدى قرى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتفقد أعمال رصف الطرق وانشاء كباري وانشاء مبني اداري وملعب خماسي بمركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الانارة وانشاء خزان تحلية ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب ورفع كفاءة عدد 14 منازل بتكلفة 40 مليون جنية. 

وشهدت القرية رفع كفاءة الشوارع الداخلية بها بداية من الطريق الصحراوى إنشاء كوبري جديد لربط قرية عبد الحليم بقرية آدم، وكذا رصف الطريق الرئيسي المؤدي للقرية بداية من الطريق الصحراوي بطول ٨.٥ كم تضمن الآتي :-

– ترميم الشارع الرئيسي داخل القرية والمار بالمدرسة ومركز الشباب  بطول تقريبي 800 م.ط .

–رصف الطريق الرئيسي أمام القرية بطول ١كم حيث ليصل عدد الأمتار الطولية التى تم رصفها ببرنامج المبادرة 8500 م، وتزويدها بـ70 عمود إنارة .

- وفي قطاع مياة الشرب والصرف الصحي ( شبكة بطول 8700 متر ) وتوصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل .

- كما تم إنشاء مركز شباب بالقرية وكذا أنشاء كوبري لربط قريتي عبد الحليم محمود وقرية آدم الأم بتكلفة ١.٣ مليون جنية وبعرض ٨.٤ متر لخدمة أهالى القريتين والقرى المجاورة. 

وأضاف المحافظ أن البحيرة ومن خلال الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة  التنمية المحلية  تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

وأكد المحافظ ان كافة الاعمال والمرحلة الاولى شهدت تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم. 

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي جزء محوري من اهتمامات فخامة السيد رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا   وهى امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها على مدار السنوات الستة الماضية، والتى ساهمت فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.

كما تم خلال اكتوبر الماضى اطلاق  المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» لتشمل  375 تجمعا ريفيا
لتنفيذ 1592 مشروع باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر بالاضافة الى محافظة البحيرة. 

كما إلتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بعددًا من المواطنين وأهالى القرية الذين قدموا الشكر والتحية للسيد رئيس الجمهورية على مبادرته “حياة كريمة” والتى تؤكد أن جميع أبناء الشعب المصرى فى قلب وفكر الرئيس وإهتمامه الدائم بهم وتوفير كافة مقومات الحياة لهم وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة . 

حضر الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء وائل زغلول رئيس مدينة أبو المطامير، المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، الدكتور هشام الهلباوى مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومديرى المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة.


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بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة
بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة
بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة
بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة
بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى حياة كريمة
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