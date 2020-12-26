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مرأة

بجمبسوت لافت.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة الكريسماس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:41 م
روبي
روبي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة روبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة انيقة احتفالا بالكريسماس.

وتألقت بها روبي، بجمبسوت انيق وجذاب باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها وجمالها، كما وضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بشكل نجم كبير باللون الفضي .
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