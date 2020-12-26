بجمبسوت لافت.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة الكريسماس





وتألقت بها روبي ، بجمبسوت انيق وجذاب باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها وجمالها، كما وضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بشكل نجم كبير باللون الفضي .