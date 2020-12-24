روبي تتألق بفستان أحمر مثير عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة الجميلة روبي بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت باطلالة مثيرة، وارتدت فستانا أحمر مفتوحا، وتألقت بطلة انيقة ورشيقة، ولم تتكلف في وضع إكسسوارات كثيرة واكتفت بسلاسل ذهبية حول رقبتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على لوك ميك آب بسيط يبرز جمالها، وتسريحة الشعر الويفي، وتفاعل عدد كبير من متابعيها حول جمالها واناقتها.

يذكر أن شركة Lagoonie كشفت عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل "بره المنهج" بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريبًا بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وعبرت شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عن حماسها لبدء العمل بالفيلم، قائلة: "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حاليًا في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".

واسم روبي الحقيقى هو رانيا حسين محمد توفيق، ودرست القانون فى جامعة بنى سويف، ظهرت للمرة الأولى من خلال دور صغير فى فيلم "فيلم ثقافى"، شاركت فى عدة مشاهد، وظهر اسمها فى التترات رانيا حسين.

وأول كليب لها كان "إنت عارف ليه" عام 2003، الذى أثار جدلًا واسعًا، كما شاركت فى فيلم "سكوت حنصور" من إخراج الراحل يوسف شاهين، الذى اختار لها اسمها الفنى "روبى".