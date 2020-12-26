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أخبار العالم

البحرين توجه رسالة إلى مجلس الأمن ردا على الاتهامات القطرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:49 م
البحرين ترد على اتهامات
البحرين ترد على اتهامات قطر بشأن اختراق أجوائها
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قسم الخارجي
رفضت مملكة البحرين ادعاءات قطر الباطلة بشأن اختراق 4 مقاتلات بحرينية للأجواء القطرية يوم 9 ديسمبر الماضي، مشددة على أنه "أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

ووجهت البحرين رسالة إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، وضحت خلالها أن ادعاءات قطر الباطلة، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه الدوحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية.

وذكرت المنامة في رسالة وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أن مثل هذه التصرفات توضح عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي دولة قطر الالتزام بها.

وأشارت الرسالة إلى أنه كان من الأولى أن تلتفت قطر  إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وناشدت المملكة الأمم المتحدة باتخاذ اللازم لتشجيع وقف هذه الممارسات القطرية العدائية وحث قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي.

وأوضحت الرسالة أنه على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها قطر جزافًا لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف، فإن النتانى، تؤكد التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة والسعي جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقًا للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصًا منها على سلامة واستقرار المنطقة.
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