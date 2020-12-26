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اقتصاد

الدولار يستقر في ختام تعاملات اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:44 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية في ختام تعاملات اليوم السبت، وحتي بعد قرار تثبيت اسعار الفائدة بالبنوك منذ الخميس الماضي.

اعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، قد سجل 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني حيث سجل 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي  المصري، التجاري الدولي CIB الإمارات دبي الوطني، مصر،  الاسكندرية، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية،  بلوم، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB" مسجلا 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك " قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة،أبوظبي التجاري،ABC، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، المصرف المتحد، العربي، أبوظبي الأول"

وسجل اعلي سعر لـ" الدولار " في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 للشراء و 16.17 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار مقابل في البنك الزراعي المصري 16.09 جنيه للشراء و 16.19 للبيع .
 
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