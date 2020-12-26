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هل الطالب المصاب بـ كورونا يؤجَل امتحانه| التعليم العالي ترد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن  المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم في جامعة الفيوم وقبل الاجتماع فوجئنا بقرار مفبرك بتعطيل الدراسة وهذا امر مفبرك وعار تماما من الصحة .

وأضاف  حسام عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تحويل كل المستشفيات الجامعة إلى مستشفيات عزل قرار مفبرك وأهل الشهر يحاولون تعطيل الدولة ونشر الفوضى وانعدام الثقة في الحكومة .

وتابع حسام عبد الغفار:" وير التعليم العالي اكد على اهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا والعام الدراسي الحالي هو عام التعليم الهجين بين الحضور الشخصي للطلاب  والتعلم عن بعد والامتحان سيكون جزء منها من خلال المنصات الإلكترونية وجزء منها بحضور الطلاب والأمر متروك لكل رئيس جامعة لتحديد نوعية الامتحانات الالكترونية والامتحانات التي سيتم انعقادها داخل الجامعات ".

 واكمل حسام عبد الغفار :"  الوزارة تعمل على توفير بيئة صحية امنة للطلاب من اجل  اتمام عملية الدراسة وامتحانات نصف العام تبدأ 5 يناير المقبل وفق المخطط لها ".

ولفت حسام عبد الغفار:"  الطالب المصاب بكورونا يعتبر لديه عذر مرضي وتقبل الجامعة هذا العذر ويتم تأجيل الامتحانات له وحقه محفوظ في اداء الامتحان".

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