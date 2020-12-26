التعليم العالي: قرار تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات المنتشر على السوشيال ميديا "مفبرك"

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن قرار تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات المنتشرة على السوشيال ميديا مفبرك.





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك خطة تم إعدادها منذ الموجة الأولى ترتبط بزيادة أعداد المصابين بكورونا".





وتابع حسام عبد الغفار: "لدينا عدد كبير من الأسرة في المستشفيات الجامعية ولا يتم إدخال كل المصابين بـ كورونا داخل المستشفيات ومن يدخل المستشفيات هم المصابين بإصابات شديدة وحرجة وليس اصحاب الإصابة البسيطة".





وأكمل حسام عبد الغفار: "هناك خلط بين الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا وبين الإصابة الأكيدة بفيروس كورونا"، مضيفا: "نبدا العلاج واستخدام البروتوكول العلاجي بمجرد ظهور الأعراض والاشتباه في الإصابة بكورونا".





ولفت حسام عبد الغفار: "يتم إعادة توجيه بعض المصابين بحالات بسيطة وباستمرار العزل المنزلي لان الحالة لا تستدعي الدخول للمستفيات"، مضيفا: "إجراء المسحة أكثر دقة من اجل تحديد الاصابة بفيروس كورونا".