وزير الرياضة: الاستثمار في الشباب من أولويات القيادة السياسية





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب وتعمل دومًا على الاستثمار فيهم وتمكينهم على المستويات كافة باعتبارهم أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية .





جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر “معًا نصنع المستقبل”، والذي يحمل شعار “الخبرة والطموح كفتي الميزان”، والذي عقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة.





وأضاف الوزير بأن الاستدامة والاستمرارية في التنمية الشاملة تتطلب إندماج الشباب بطموحاتهم والرواد بخبراتهم التي لا غني عنها وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية لدعم التجدد والتغيير مع الخبرة في مختلف قطاعات الدولة .





من جانبها ، ذكرت الدكتورة جميلة رفاعي رئيس المؤتمر ، أن اختيار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيف شرف المؤتمر ؛ تقديرًا لجهوده البارزة ونجاحاته في دفع مسيرة العمل الشبابي ومواكبة التطور العصري في إدارة أفكار ومبادرات الشباب الإبداعية ووضع خطط متكاملة لاستدامتها بشكل يعزز قيم الولاء والانتماء والاستثمار في طاقاتهم في إطار إستراتيجية القيادة السياسية لبناء الإنسان رؤية مصر 2030 .





وأوضحت الدكتورة جميلة رفاعي – رئيس المؤتمر ، أن نجاح وتقدم الدول يقوم على الكفاءة والطموح بجانب الإستعانة بأصحاب الخبرات السابقة، حتى يكون للمجتمع والوطن دور مهم نحو مستقبل أفضل.









ويستهدف المؤتمر عدة نقاط أهمها بث الروح الريادية بين الشباب لمواجهة التحديات المعاصرة، التوعية بأهمية الاستفادة من أصحاب الخبرات السابقة، دعم وتشجيع الأفكار الجديدة والمبادرات الشبابية الخلاقة، عرض دور المؤسسات ورجال الأعمال فى دعم الشباب، خلق آلية تواصل بين أصحاب التجارب والخبرات والشباب أصحاب الفكر الجديد، ومناقشة التوجهات المستقبلية فى كافة القطاعات فى ظل إستراتيجية 2030.









ويناقش المؤتمر عدة محاور أهمها ؛ الاستثمار بين الواقع والمأمول فى ظل التنمية المستدامة ، الاستعانة بالخبرات السابقة فى بناء إدارة ناجحة فى الحياة المجتمعية ، أهمية استفادة الشباب من الخبرات السابقة، طموح الشباب وتأثيره على المجتمع سلبًا وإيجابًا، التحديات والسلبيات التى تعوق الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة، العولمة وتحديات المنافسة وملامح بيئة الأعمال الجديدة، الدور الجديد للدولة والهيئات والمؤسسات فى التنمية الاقتصادية، المرأة والقدرة على الإبداع والابتكار فى الماضى والحاضر والمستقبل، والقانون ودوره فى تحديات التنمية المستدامة