بعد زيادة إصابات كورونا| الأعلى للجامعات يمنح الطلاب خيارين

أكد الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم رفع الغياب عن الطلبة حتي لا يشعرون بأي حرج، وحتي يكون الأمر متاحا أمام الطلبة من يريد حضور المحاضرات أون لاين فهذا متاح ومن يريد الحضور الأمر أيضا متاح.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:"انتظام الدراسة لنهاية "التيرم" والالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، من أهم قرارات اجتماع اليوم للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.





وأشار إلى أن هناك قلة قليلة منتظمة في الحضور، خصوصًا الطلبة القريبة من الجامعات، متابعًا: "وفي كل حال، فإننا نقدم الخدمة بالنظامين بما يسمى بالتعليم الهجين، وبناء على رغبة الطالب فهو يختار ما يناسبه".